Российская ДРГ пыталась прорвать границу на новом участке под Харьковом

сегодня в 12:41

На Украине заявили о попытке прорыва диверсантов на новом участке под Харьковом

Глава украинской Дергачевской гражданской военной администрации (ГВА) Вячеслав Задоренко в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь с 24 на 25 ноября российская ДРГ попыталась прорваться на границе в районе КПП Гоптивка — Нехотеевка. По его словам, диверсанты могли «прощупывать» позиции ВСУ.

Вместе с тем Задоренко считает, что российские силы не пытаются проводить «активное наступление» на дергачевском направлении. По словам чиновника, ВС РФ не сосредоточили на этом участке границы сил, достаточных для наступления.

Начальник Дергачевской ГВА отметил, что решил выступить с заявлением касательно попытки прорыва российских военных, потому что эта новость «начинает вызывать общественный резонанс».

Между тем стали известны подробности боев в крупнейшем укрепленном районе ВСУ в Часовом Яре.