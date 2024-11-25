Раскрыты подробности боев в крупнейшем укрепе ВСУ в Часовом Яре

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Российские войска зашли с боями в крупнейший укрепрайон ВСУ в Часовом Яре

Российские военные ведут бои на территории огнеупорного завода, крупнейшего опорного пункта армии Украины в городе Часов Яр (ДНР). Штурмовые группы обходят комбинат, чтобы взять его в клещи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон», — сказал собеседник журналистов.

ВС России удалось ощутимо усложнить украинскую логистику в Часовом Яре и его окрестностях. Этого удалось достичь из-за российских ударов по второстепенным дорогам и ключевым трассам противника.

Ранее источники в рядах силовиков заявляли, что ВСУ перебросили в Часов Яр резерв из элитных подразделений. Украинцы пытались малыми группами заводить своих бойцов в промзону Часовояровского огнеупорного завода.

