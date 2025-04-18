Российская бабушка раздобыла 260 000 долларов, чтобы отдать их мошенникам

Мошенники обманули 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на 21,8 млн рублей (примерно 266 000 долларов), вынудив ее продать квартиру. Пенсионерка думала, что отправляет деньги на «безопасные счета», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам потерпевшей, аферисты обманывали ее на протяжении почти двух с половиной месяцев, с февраля по апрель 2025 года.

Неизвестные названивали бабушке и утверждали, что мошенники похитили ее персональные данные. Пенсионерку смогли убедить, что ее деньги необходимо отправить на «безопасный счет» ради «спасения» от аферистов. Более того, бабушка поверила, что опасность якобы угрожает и ее квартире.

В итоге пожилая петербурженка продала свое жилье и отправила все деньги по «безопасным» реквизитам, продиктованным злоумышленниками. В результате женщина лишилась 21 853 000 рублей — это около 266 000 долларов по нынешнему курсу российского Центробанка (82,02 рубля за доллар).

Осознав обман, пенсионерка отправилась в полицию и обо всем рассказала.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут подозреваемых.