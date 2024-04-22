сегодня в 10:48

Российская авиация ударила по опорникам аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки

Авиация «Южной» группировки российских войск наносит точные удары по вскрытым опорным пунктам 81-й аэромобильной бригады ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Опорники противника были оборудованы в лесополосах в районе Белогоровки.

Оборонное ведомство опубликовало кадры поражения цели, снятые с беспилотника. Вначале военнослужащие обнаружили опорные пункты ВСУ, после чего нанесли по ним точный удар.

Ранее командование ВСУ заявило о повреждении складов в Одесской области после взрывов.