Российская авиация ударила по опорникам аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки
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Авиация «Южной» группировки российских войск наносит точные удары по вскрытым опорным пунктам 81-й аэромобильной бригады ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Опорники противника были оборудованы в лесополосах в районе Белогоровки.
Оборонное ведомство опубликовало кадры поражения цели, снятые с беспилотника. Вначале военнослужащие обнаружили опорные пункты ВСУ, после чего нанесли по ним точный удар.
Ранее командование ВСУ заявило о повреждении складов в Одесской области после взрывов.