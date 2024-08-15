Российская авиация накрыла позиции ВСУ в Курской области

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Экипаж Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 нанёс удар управляемыми авиабомбами по ВСУ в курском приграничье, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ», — сказано в публикации.

Были применены авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в четверг ночью взрывы прозвучали в ряде регионов Украины.