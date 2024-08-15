В Одессе признали прилет российской ракеты

«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что удар пришёлся по припортовой инфраструктуре», — указано в сообщении со ссылкой на украинское издание «Страна».

По данным сопротивления, удар в среду поразил склад с противокорабельными ракетами из западных поставок.

Взрывы ночью в четверг также прозвучали в Черкасской области Украины и Херсоне.