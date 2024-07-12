Российская армия уничтожила цеха сборки военной техники ВСУ
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ВС России поразили цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские бойцы уничтожили авиационные базы Украины, предприятия ОПК и объекты энергетики, которые поддерживали их работу.
Всего за неделю ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и дронами по объектам ВСУ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что родные сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически взяты в заложники киевским режимом.
ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.