Российская армия уничтожила цеха сборки военной техники ВСУ

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Также российские бойцы уничтожили авиационные базы Украины, предприятия ОПК и объекты энергетики, которые поддерживали их работу.

Всего за неделю ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и дронами по объектам ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что родные сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически взяты в заложники киевским режимом.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.