Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что родные сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически взяты в заложники киевским режимом, сообщает РИА Новости .

По словам Рогова, родственники сотрудников Запорожской АЭС сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях в Киеве и Запорожье. Власти станы фактически взяли их в заложники для того, чтобы использовать в качестве инструментов давления и шантажа.

Он добавил, что киевский режим продолжает применять насильственные и террористические методы, чтобы помешать становлению мирной жизни в Запорожской области.

ЗАЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. Она расположена рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года ЗАЭС стала собственностью РФ.

Атомная электростанция постоянно подвергается атаке вражеских беспилотников. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН показал обломки дрона, которым Украина атаковала ЗАЭС в апреле.