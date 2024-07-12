Полянский представил в ООН обломки дрона, атаковавшего Запорожскую АЭС

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН показал обломки дрона, которым Киев атаковал в апреле Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

Атака произошла 7 апреля 2024 года. Полянский не стал вдаваться в детали нападений.

«Наша страна регулярно направляет в cовет безопасности ООН, cекретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — добавил он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал удары по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно прекратить атаку объекта, который угрожает ядерной безопасности и жизням людей.