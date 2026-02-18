Россиянка застряла в Индии после того, как ее муж инсценировал свою смерть

Россиянка не может улететь из Индии из-за мужа, который инсценировал свою смерть, «воскрес», а затем снова бросил ее, сообщает Telegram-канал «Поток» .

Россиянка приехала в Индию на учебу. В 2014 году она познакомилась там с местным жителем, у них завязались романтические отношения. Спустя пять лет пара сыграла свадьбу.

В ноябре 2023 года россиянка подала документы на «супружескую» визу. Но внезапно ее муж исчез. Девушка заявила в полицию о пропаже человека. Сама она уже была уверена, что возлюбленный мертв.

Летом россиянка наткнулась на аккаунт японской туристки, в котором увидела живого и улыбающегося мужа. Он работал гидом в Варанаси и проводил экскурсию.

Девушка вышла на связь с мужчиной, тот извинился перед ней, отметив, что у него якобы была депрессия. Россиянка простила мужа. Она сама устроилась к нему на работу, стала помогать супругу деньгами.

Но вскоре у мужчины появилась новая «жертва». Тогда он захотел избавиться от россиянки и заявил начальнику, что его жена психически нездорова, и предложил уволить ее.

Сейчас россиянка застряла в Индии. Вернуться в Россию она не смогла. Девушку сняли с рейса из-за жалобы, поданной супругом.

Ранее в Индии умерла медсестра с вирусом Нипах. Она подхватила инфекцию при уходе за пациентом в больнице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.