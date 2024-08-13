Россиянка выжила после пяти ножевых ударов от племянника

Житель Нижегородской области заключен под стражу за покушение на убийство тети

В Нижегородской области арестовали местного жителя, который подозревается в покушении на убийство своей тети, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК.

Происшествие случилось в августе 2024 года в селе Спасское. В ходе ссоры племянник избил свою тетю, после чего нанес ей не менее пяти ножевых ранений в живот и шею.

Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Благодаря оперативной работе врачей женщину удалось спасти.

В отношении племянника пострадавшей возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.