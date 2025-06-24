Россиянка умерла от переживаний за мужа, выпавшего с балкона в Турции

У россиянки случился сердечный приступ на фоне переживаний за мужа, который выпал с балкона в Турции и впал в кому. Женщина умерла, сообщает SHOT .

47-летний Дмитрий и 39-летняя Олеся из города Верхняя Салда в Свердловской области отправились на отдых в Турцию. Там супруги заселились в отель в Аланье.

Во время отдыха Дмитрий вышел на балкон на третьем этаже и упал оттуда. Он получил тяжелейшие травмы и переломы. Мужчину госпитализировали.

Его супруга в момент происшествия спала. Когда она узнала о случившемся, то почувствовала себя плохо. У нее произошел сердечный приступ. Женщина в итоге скончалась.

Дмитрий находится в коме, он остается в турецкой больнице. Местные медики требуют от родственников почти 11 тыс. долларов за лечение. Кроме того, день пребывания в стационаре стоит более 1,2 тыс. долларов. Близкие мужчины организовали сбор средств.

Ранее россиянин на Гоа выпал из окна отеля на пальму и сломал позвоночник. От тяжелых травм мужчина умер в больнице.