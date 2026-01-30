Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме

Агрессивная обезьяна напала на туристку из Казани во Вьетнаме. Животное укусило девушку, пока та кормила его, сообщает SHOT .

Ангелина вместе с подругой посетила остров обезьян рядом с Нячангом. Девушка решила покормить зверьков с руки.

Обезьянки уплетали корм, но одна из них оказалась очень агрессивной. Она набросилась на туристку и укусила ее.

Сотрудник заведения попытался исправить ситуацию. Он грязными руками зажал россиянке рану, а затем наложил импровизированный жгут. После этого девушку на пароме отправили в больницу.

Там Ангелине сделали прививки от бешенства. Также в больнице отметили, что рана, оставленная обезьяной, слишком глубокая. Ее пришлось зашивать. Дальнейшее лечение россиянка будет проходить дома.

Ранее в Саратовской области возбудили дело после нападения обезьяны на ребенка в контактном зоопарке. Животное укусило девочку за палец во время кормления, в результате чего малышке потребовалась медицинская помощь.

