Глава СК взял на контроль дело о нападении обезьяны на ребенка в зоопарке

сегодня в 22:28

В Саратовской области возбудили дело после нападения обезьяны на ребенка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента в Саратовской области, где в контактном зоопарке города Балаково обезьяна напала на пятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации из сети, животное укусило ребенка за палец во время кормления, в результате чего девочке потребовалась медицинская помощь.

Также сообщается, что ранее эта же обезьяна набрасывалась на другую посетительницу. По факту произошедшего следственным управлением СК по региону уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обезьяны напали на номер россиян в Малайзии.

