«Нет, с***, протеин!»: макака ограбила номер россиян в Малайзии

В Малайзии произошел инцидент, жертвами которого стали граждане России. Их гостиничный номер в их присутствии обокрала макака, момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

Кристина и Евгений остановились в отеле Berjaya Hills Resort, расположенном недалеко от Куала-Лумпура. Они оставили открытым балкон своего номера, чем немедленно воспользовалась обезьяна.

На опубликованных кадрах видно, как макака перепрыгнула через перила балкона и проникла внутрь номера. Примат запрыгнул на стол, и его совершенно не смущало, что мужчина и женщина находятся в номере. Незваный гость начал искать, что можно украсть. Евгений в это время собирался обратиться за помощью к сотрудникам отеля.

«Женя, б****! Это полный п*****! Вон ноутбук, телефон, она сейчас что-нибудь окорябает, нассыт. П*****! Жень, я боюсь. Протеин! Протеин! Нет, с***, протеин!», — кричала за кадром девушка, пока макака грабила номер, где она отдыхала.

В результате животное похитило только упаковку протеина и скрылось. Вскоре у номера появилось несколько макак, но они не стали проникать внутрь.

