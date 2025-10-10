Россиянка «совращала мужчин» в корейском роддоме

25-летняя Анастасия из Краснодарского края рожала в Кунсане, где проживает ее супруг, в частной больнице в Южной Корее. На следующий день после родов девушка ходила в шортах по коридору клиники с капельницей и катетером. По ее утверждению, местные доктора попросили ее сменить одежду, объяснив это тем, что она может «своей сексуальностью смущать корейских мужчин, посещающих своих жен».

Впоследствии, во время кормления ребенка, Анастасия услышала, как сотрудники клиники называли ее «производителем русского молока». Медики полагали, что девушка не владеет корейским языком и не понимает их. Последней каплей стал инцидент с сотрудницей буфета, которая предложила ей на полдник хурму и молоко — нежелательное сочетание для кормящих матерей.

Анастасия и ее муж приняли решение покинуть палату, за которую заплатили более 200 тысяч рублей. Администрация клиники принесла извинения, однако деньги в полном объеме семье отказались вернуть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.