Россиянка чуть не погибла на Бали, делая красивые фото на пляже

На Бали российская туристка делала селфи на пляже и упала на кораллы. Она порезала о них конечности, сильно ударилась головой и едва не умерла, сообщает Mash .

Инцидент, который чуть не закончился трагедий, произошел на востоке острова. 27-летняя Алена А. отдыхала на пляже, а потом решила сделать селфи.

Девушка забралась на камень. Пока она искала красивый ракурс, ее смыло волной.

Россиянка упала прямо на кораллы. Она порезала себе ноги, руки и ударилась головой. Спасли Алену очевидцы. Они вытащили девушку из воды и вызвали медиков.

Россиянку доставили в клинику Penta Medica Manggis. Она до сих пор находится там.

Ранее на Шри-Ланке слон напал на машину с россиянками. Животное хотело получить лакомства, но осталось без них и выбило стекло, засыпав им россиянок.