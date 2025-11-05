Россиянину запретят въезд в Таиланд на 99 лет за курение IQOS в буддийском храме

Российского туриста застукали за курением IQOS в буддийском храме в Таиланде. Теперь ему хотят запретить въезд в страну на 99 лет. Россиянин также должен выплатить миллионный штраф, сообщает Mash .

Все случилось, когда мужчина прибыл на экскурсию в храм Wat Kanlayanamit Woramahawihan. Вместе с ним были и другие туристы. В один момент он отделился от группы, чтобы покурить.

Россиянин успел сделать пару затяжек, но случайно попался на глаза местным правоохранителям. Те задержали туриста и доставили в отдел полиции. При этом из-за незнания языка мужчина не сразу понял, что от него хотят и куда его ведут.

В Таиланде введен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование электронных сигарет и подобных устройств. За нарушение предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Россиянину же теперь запретят въезд в страну на 99 лет, то есть на всю жизнь. Ему придется выплатить штраф в размере до 2,5 млн рублей.

Ранее пьяный путешественник из РФ разгромил магазин продуктов два раза за два дня в Таиланде. Его могут оштрафовать и даже осудить.

