Турист из РФ 2 раза за 2 дня разгромил магазин продуктов в таиландском Паттайе

Пьяный путешественник из РФ разгромил магазин продуктов два раза за два дня в Паттайе в Таиланде. Его задержание местные силовики провели в 19:00 рядом с магазином Tops Daily в районе Бангламунг, сообщает SHOT .

Туда путешественник из РФ приходил на протяжении двух дней в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сбрасывал продукты с полок, некоторые открывал, ел, а также пугал остальных клиентов и громко кричал.

На второй раз мужчину задержали местные жители. Затем его передали сотрудникам полиции.

Мужчина находится в участке в Таиланде. Работники магазина высчитывают, какой урон россиянин нанес своими действиями. Его могут оштрафовать и даже осудить.

