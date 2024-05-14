Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь в Индонезии за наркотики

В Индонезии россиянину грозит казнь за создание сети по продаже наркотиков

Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на острове Бали. Подозреваемый гражданин РФ продавал наркотики через даркнет, сообщает РИА Новости .

Как пишет индонезийский портал Detik, гражданина Индонезии, россиянина и двух украинцев задержали в начале мая на вилле площадью 180 кв. м на Бали. Мужчин обвиняют в создании лаборатории по выращиванию марихуаны и производству мефедрона.

В статье отметили, что украинцам предъявили обвинение в производстве наркотиков, в то время как подозреваемый из России продавал наркотики через даркнет.

Правоохранительные органы обнаружили на вилле и конфисковали 10 кг марихуаны, 684 г мефедрона и 107 г кокаина. Помимо этого, было конфисковано оборудование для печати таблеток экстази.

Из материала следует, что обвиняемым по законам Индонезии грозят смертная казнь и штраф в размере почти 620 тыс. долларов.

Ранее россиянина и гражданина Камеруна задержали в Петербурге с 4 кг наркотиков. Мужчины прятали наркотики в багажнике своего автомобиля Renault Fluence.