Россиянина нашли мертвым после пьянки в отеле на Пхукете

Россиянин скончался после употребления спиртного в отеле на курорте Пхукет. Мужчину обнаружили без признаков жизни на полу гостиничного номера в окружении пустых бутылок от алкогольных напитков, сообщает Lenta.ru .

Как пишет портал «Новости Пхукета», инцидент произошел в гостинице Karon Sea Sands. В понедельник гражданин РФ должен был выселиться из номера, но в нужное время он не пришел на ресепшен и не открыл дверь.

Россиянина обнаружили мертвым на полу возле кровати. На подушке были следы рвоты, а в комнате нашли 28 пустых фляжек из-под тайского рома и 14 пивных бутылок. При этом следов проникновения в номер или борьбы не было. На теле мужчины также не обнаружили травм.

По предварительной информации медиков, российский турист скончался из-за отказа дыхательной системы. Погибшего доставили в медучреждение, однако вскрытие еще не проводилось.

Ранее россиянин насмерть разбился на мопеде во второй день отдыха в Таиланде. При этом супруга 40-летнего мужчины успела спрыгнуть с байка и выжила.