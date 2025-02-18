Россиянин выжил, упав с 18 этажа жилого дома на машину

Во Владимире мужчина смог выжить после падения с 18-го этажа дома на автомобиль, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в ночь на вторник. Падая, пострадавший пробил заднее стекло стоявшей около дома машины и провалился в салон.

Мужчину оперативно доставили в больницу. По сведению местного Минздрава, пострадавший сейчас находится в реанимации, он в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Полицейские устанавливают все обстоятельства данного инцидента.