Россиянин удивил весь вагон своим огромным удавом

В двухэтажном поезде «Северная Пальмира» пассажиры запечатлели на камеру огромного удава, который лежал на верхней полке. Кадры публикует «Подслушано электрички Москвы» .

Увесистая рептилия проехалась на поезде № 35. На фото видно, как удав лежит на застеленной постели и смотрит в окно.

«Удалось ли поспать пассажирам в пути следования из Санкт-Петербурга до Сочи — история умалчивает», — добавляется в посте.

Между тем змеи из лесов Московской области уже начали готовиться к зимовке и стали все чаще появляться на сухих песчаных берегах болот. В связи с этим Минэкологии Подмосковья рекомендовало грибникам и любителям активного отдыха проявлять повышенную бдительность.