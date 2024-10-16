В лесах Подмосковья змеи начали готовиться к зимовке

Грибники и любители активного отдыха на природе должны быть бдительны: змеи начинают готовиться к зимовке и все чаще появляются на сухих песчаных берегах болот, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Чтобы избежать неприятных встреч со змеями во время прогулок по лесу, следует проявлять осторожность и внимательность. Нужно помнить, что змеи не агрессивны и обычно не нападают первыми. Если заметили змею, не нужно ее убивать, просто аккуратно обойдите рептилию стороной. В целях безопасности, при нахождении в местах обитания змей, необходимо носить высокую обувь из толстой резины или кожи. Соблюдение осторожности и избегание провоцирующих действий помогут избежать укуса змеи.

На территории Московской области обитают три вида змей: обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Все они занесены в Красную книгу Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.