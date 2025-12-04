Россиянин скоропостижно скончался в больнице турецкой Аланьи

сегодня в 07:24

68-летнему российскому туристу, который отдыхал в отеле турецкой Аланьи, внезапно стало плохо, сообщает SHOT .

Утром 3 декабря россиянин, отдыхавший с семьей в поселке Тюрклер, стал жаловаться на плохое самочувствие и недомогание. Родственники и сотрудники отеля вызвали ему скорую помощь.

Приехавшие на место медики экстренно доставили мужчину в местную больницу. Там пациенту оказали первую помощь, но спасти его не смогли.

Тело туриста отправили в морг для установления причин смерти. Местное отделение полиции и прокуратура начали расследование по данному факту.

