Россиянин растерзал друга гвоздодером, избил отца подруги и порезал шины авто

Житель Борского округа был приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение убийства и ряд других преступлений, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 23 февраля 2024 года в одном из домов в поселке Октябрьский между знакомыми возник конфликт, в результате которого злоумышленник атаковал своего товарища. Он применил физическую силу, наносил удары руками и ногами, а также использовал гвоздодер, чтобы бить жертву по голове и телу. Из-за полученных травм потерпевший скончался на месте.

Кроме того, в январе 2024 года преступник вторгся в квартиру своей знакомой и нанес травмы ее отцу, который находился дома.

В том же месяце преступник повредил шины автомобиля другой женщины и напал с ножом на двух знакомых ему мужчин.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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