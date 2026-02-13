Россиянин расписал подъезд оскорблениями в адрес бойца СВО и получил штраф

Соседа бойца СВО в Башкирии оштрафовали за оскорбительные надписи в подъезде

В Башкирии сосед семьи участника СВО оставил в подъезде оскорбляющие военнослужащего надписи и стал фигурантом административного дела, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в Туймазинском районе. В местную администрацию с жалобами на надписи обратилась жена участника спецоперации.

По ее словам, кто-то оставлял на стенах подъезда, почтовом ящике и в лифте надписи с личными оскорблениями бойца СВО, упоминая его фамилию. Кроме того, хулиган рисовал свастику. Надписи закрашивали, но неизвестный не унимался и продолжал их наносить.

Полицейские проверили показания женщины и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался сосед семьи. На хулигана составили два административных протокола по статьям КоАП о дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании нацистской символики.

Мужчина признал вину и извинился перед жильцами. В итоге по одному протоколу его оштрафовали на 30 тыс. рублей, а по второму отправили под арест на 5 суток.

Ранее москвича арестовали на 15 суток за слово «русня» в проукраинском чате. Мужчину обвинили в разжигании вражды.

