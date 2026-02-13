Москвича арестовали на 15 суток за слово «русня» в проукраинском чате

Уроженец Москвы сидел в проукраинских чатах, писал на украинском языке и негативно высказывался о русских, называя их «русней». За это он получил 15 суток ареста, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за мелкого хулиганства и демонстрации экстремистской символики. Он с декабря 2025 года находится под арестами.

Москвич попал под еще одну, когда находился в спецприемнике. Выяснилось, что мужчина часто сидел в проукраинских чатах, в один из которых отправил сообщение со словами «тупая русня».

Результаты экспертизы, заказанной прокуратурой, показали, что комментарий направлен на разжигание вражды. По данным специалистов, слово появилось после 2014 года, его активно использовали украинцы и «им сочувствующие», а сейчас оно является русофобским.

Суд постановил, что «русня» — это уничижительно-пренебрежительное слово, которое является разговорным негативно окрашенным обозначением русских людей. Мужчину обвинили в разжигании вражды.

Москвич не признал вину и заявил, что его аккаунтом пользовался сын. Но обвиняемый все равно получил 15 суток ареста.

Ранее москвич разместил несколько постов с изображением свастики на своей странице в соцсети. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики и обязали выплатить 360 тыс. рублей в качестве штрафа.

