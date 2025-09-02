Россиянин пытался отправить военные бронепанели посылкой в Израиль

Согласно данным Северо-Кавказского таможенного управления, молодой человек пытался отправить амуницию из Ессентуков за границу. В его посылке таможенники обнаружили бронепанели ТБМП.305249.129ТУ, предназначенные для защиты груди и спины.

Данные изделия относятся к категории товаров военного назначения, для экспорта которых требуется специальная лицензия. У парня такой лицензии не оказалось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Россиянину грозит до 7 лет тюрьмы или штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее таможенники в Хабаровске нашли голову крокодила в багаже россиянина, прибывшего из Вьетнама. Багаж туриста попал под выборочный контроль.