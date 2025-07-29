Россиянин получил шесть лет тюрьмы за кражу гречки из чужого дома

Житель Алтайского края забрался в чужой дом и похитил оттуда запасы еды, включая гречку, макароны и сахар. Он получил за это шесть лет колонии, сообщает «Лента.ру» .

Чтобы пробраться в чужое жилище, молодой человек вскрыл дверь дома. Он обнаружил внутри продовольственные продукты.

Злоумышленник прибрал к рукам макароны, сахар, гречку, овсянку, пшено и другие продукты, после чего скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 4,2 тыс. рублей.

Россиянина удалось задержать. Ему предъявили обвинение по статье о краже чужого имущества с незаконными проникновением в жилище. Суд признал молодого человека виновным.

Парня приговорили к заключению на полтора года. Однако было установлено, что он совершил преступление в период испытательного срока, который ему назначили за аналогичное нарушение. Потому ему назначили шесть лет колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, избившего подростков за 1 тыс. рублей. Он поссорился с несовершеннолетними, напал на них, после чего похитил деньги и телефон.