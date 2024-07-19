Россиянин отделался штрафом за попытку продать сотни тысяч нелегальных сигарет

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Суд в Гурьевске Кемеровской области признал местного жителя виновным по уголовному делу о незаконном приобретении, хранении и реализации немаркированной табачной продукции. Фигурант получил штраф в 400 тыс. рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина без лицензии приобрел сигареты и оборудовал для их хранения гараж. Последняя покупка составила 24 тыс. пачек — это особо крупный размер. Общая стоимость товара составила 2,8 млн рублей.

Часть из сигарет мужчина успел продать в местный магазин, но затем злоумышленника задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Суд признал кузбассовца виновным и оштрафовал его на 400 тыс. рублей.

Ранее в Кузбассе задержали местного жителя, которому отправили курительный наркотик и психотропные таблетки из Испании. Незаконные вещества содержались в пакетике от мармелада — таможенники нашли в нем 6 г марихуаны и 25 г противотревожного средства «Ксанакс».