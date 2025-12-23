Россиянин несколько дней насиловал трех похищенных школьниц

Жителю Ростовской области дали 21 год за похищение и изнасилование школьниц

В Ростовской области суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в похищении, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков трех похищенных школьниц, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В 2023 году житель Каменск-Шахтинска пригласил домой трех девушек, две из которых были несовершеннолетними, и незаконно удерживал их там несколько дней. В этот период он насиловал девушек и заставлял употреблять наркотики. Чтобы скрыть свои преступления, мужчина угрожал девушкам убийством, если они расскажут о случившемся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «в, г» ч. 4 ст. 228.1, ч.2 ст. 228 УК РФ УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотических средств), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.1, п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Фигуранту предъявили обвинение.

В квартире задержанного провели обыски, в ходе которых обнаружили наркотики и видео с изнасилованием одной из потерпевших.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

