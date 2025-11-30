Россиянин лишился коллекции пластинок, пытаясь продать их в Турции

Житель Санкт-Петербурга лишился ценной коллекции из 90 советских пластинок, когда пытался продать их в Турции, так как не учел юридических тонкостей, сообщает Ura.ru .

Мужчина годами собирал виниловые раритеты и решил заработать на них в Стамбуле. Но на границе с Турцией ему сообщили, что ввоз культурных ценностей без спецразрешения в страну запрещен.

Коллекцию пластинок у россиянина конфисковали, петербуржцу выписали штраф — 400 тыс. лир (около 800 тыс. рублей). Кроме того, нарушителю закрыли въезд в Турцию пожизненно, а коллекцию пластинок отправили на склад таможни.

Российского туриста застукали за курением IQOS в буддийском храме в Таиланде. Теперь ему хотят запретить въезд в страну на 99 лет. Он также должен выплатить миллионный штраф.

