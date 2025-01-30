Россиянин лишился 20 млн рублей из-за слишком жирного и невкусного круассана

Молодой человек по имени Дмитрий лишился 20 млн рублей, съев слишком жирный и невкусный круассан в Москве. Пострадавший обратился в полицию, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Дмитрий продал квартиру за 14 млн рублей, которые вложил в криптовалюту. Спустя два месяца 34-летний парень понял, что инвестиции приносят доход, и решил продать крипту.

22 января Дмитрий приехал в Москву. С собой у него была флешка с двумя биткоинами. Он снял квартиру и на следующее утро отправился в «Москва-Сити». Там молодой человек купил круассан с кофе и начал искать обменник.

По словам Дмитрия, круассан оказался жирным и невкусным, однако он был слишком голоден, чтобы обращать внимание на такие мелочи. После обхода нескольких обменников парень решил перекусить в местном фастфуде и обдумать дальнейшие действия, но уже в кафе Дмитрию стало плохо, и он отправился домой, где мгновенно уснул.

На следующий день молодой человек открыл рюкзак и обнаружил, что флешка пропала. Вместе с ней пропал и кардхолдер с паролем. Расстроенный Дмитрий сразу же написал заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила 20 млн рублей.

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