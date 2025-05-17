Россиянин изуродовал отверткой 16-летнюю дочь за плохие оценки и убил себя

Мужчина напал на 16-летнюю дочь с отверткой в Татарстане и покончил с собой

Житель Татарстана в ходе ссоры изуродовал лицо и шею 16-летней дочери отверткой, а затем покончил с собой. В настоящее время за жизнь подростка борются врачи, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне в Набережных Челнах. Руслан Г. разругался с дочерью из-за ее поведения и плохой успеваемости в школе. В порыве гнева 42-летний мужчина напал на школьницу и стал бить отверткой по лицу, шее и телу.

Очнувшись, Руслан увидел свою дочь, лежащую на полу в луже крови. Мужчина решил, что она мертва, позвонил бывшей жене и сказал, что убил ребенка. Также он сообщил экс-супруге, что у него сдали нервы и больше он не может так жить. После звонка Руслан решил покончить с собой.

Прибывшие наместо экстренные службы обнаружили тело мужчины под окнами дома. Пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали с колотыми ранами лица и всего тела. В настоящее время она находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Выяснилось, что мужчина был ранее судим за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, а таже распространение фейков о Вооруженных силах РФ.