Россиянин избил девушку ногами после проверки телефона

Мужчина избил девушку на улице в Екатеринбурге после проверки ее телефона

В районе Екатеринбурга Химмаш парень жестоко избил свою девушку. Поводом для такого поведения послужила проверка телефона второй половинки, сообщает Ural Mash .

Что конкретно увидел парень в ее телефоне, неизвестно. На опубликованном в Сети видео слышно, как молодой человек оскорбляет девушку, а она в ответ посылает его матом.

После этого екатеринбуржец преследует ее на улице Инженерной. Он повалил возлюбленную в снег, начал бить кулаками, а потом пинать ногами. В итоге агрессора удалось оттащить, через 15 минут его забрала полиция.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает в Приморье неизвестного, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Изверг зверски избил жертву и изнасиловал.