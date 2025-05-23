Россиянин хотел взорвать парадную военную колонну в Калининграде на 9 Мая

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего гражданина России, который по заданию украинских кураторов готовил теракт в Калининграде на 9 Мая. Он должен был устроить взрыв на пути парадной военной колонны, сообщает ТАСС .

Парень 2000 года рождения общался с кураторами через Telegram. В запрещенную в России террористическую организацию он вступил добровольно и планировал совершить теракт на пути следования парадной колонны. Это подтверждается его перепиской с кураторами.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по двум статьям: о содействии террористической и диверсионной деятельности. Преступника заключили под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Тверской области силовики задержали двух подростков, которые по заданию куратора из Украины готовили в преддверии Дня Победы поджог одного из зданий Минобороны РФ. В телефонах у ребят была найдена переписка в мессенджере Telegram.