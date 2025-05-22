2 подростка в Тверской области хотели поджечь здание Минобороны РФ перед 9 Мая

В Тверской области силовики задержали двух подростков, которые по заданию куратора из Украины готовили в преддверии Дня Победы поджог одного из зданий Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ФСБ, в телефонах у ребят была найдена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в РФ украинской террористической организации. Еще силовики обнаружили видеоотчеты о разведке на объектах нападений и изготовлении средств террора.

Задержанные — граждане России 2008 и 2011 годов рождения. В отношении подростков были возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ задержала шесть человек, готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени, насильственные акции в Ростове-на-Дону и Кемерове.