Россиянин хотел передать Пакистану секреты разработки систем ПВО
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Силовики задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который по заданию пакистанской разведки пытался вывезти секретные документы, связанные с разработкой российской военной техники и систем ПВО, сообщает The Economic Times.
Отечественные правоохранители выявили шпионскую сеть, которой руководит пакистанская Межведомственная разведка (ISI). Организация планировала заполучить передовые технологии ПВО из России.
Ранее ISI уже пыталась тайно завладеть российскими военными технологиями, включая системы С-400, которые стоят на вооружении у индийских ВВС. Операция по задержанию россиянина стала продолжением этих попыток.
Мужчина в том числе хотел вывезти секретные документы по разработке военной вертолетной техники и информацию о военно-транспортных вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА.
Между тем силовики в Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения. Злоумышленники хотели поставить продукцию за рубеж по заданию Минобороны иностранного государства.
