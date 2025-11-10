Россиянин хотел передать Пакистану секреты разработки систем ПВО

сегодня в 11:47

Силовики задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который по заданию пакистанской разведки пытался вывезти секретные документы, связанные с разработкой российской военной техники и систем ПВО, сообщает The Economic Times .

Отечественные правоохранители выявили шпионскую сеть, которой руководит пакистанская Межведомственная разведка (ISI). Организация планировала заполучить передовые технологии ПВО из России.

Ранее ISI уже пыталась тайно завладеть российскими военными технологиями, включая системы С-400, которые стоят на вооружении у индийских ВВС. Операция по задержанию россиянина стала продолжением этих попыток.

Мужчина в том числе хотел вывезти секретные документы по разработке военной вертолетной техники и информацию о военно-транспортных вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА.

Между тем силовики в Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения. Злоумышленники хотели поставить продукцию за рубеж по заданию Минобороны иностранного государства.

