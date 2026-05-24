Россиянин едва не сгорел заживо в новой Mazda у автосервиса в Паттайе

Российский турист едва не сгорел в своем новом автомобиле марки Mazda в Паттайе. Японская инормарка вспыхнула перед автосервисом, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как 25-летний россиянин в панике бегает вокруг новенькой «Мазды», у которой произошло возгорание под капотом. Затем огонь начал распространяться по всей машине.

Выяснилось, что недавно молодой человек выехал из тюнинг-ателье. По дороге в сервис он услышал странных звуки под капотом. Затем раздался взрыв и повалил дым.

В результате происшествия россиянин не пострадал, а вот новый автомобиль спасти не удалось. Полиция Таиланда проводит проверку по факту произошедшего.

