Россиянин чудом выжил после крушения сверхлегкого самолета на Пхукете

36-летний российский пилот-стажер и его 40-летний тайский инструктор смогли чудом выжить после падения на землю сверхлегкого самолета на Пхукете, сообщает kp.ru .

Как пишет Bangkok Post, они вылетели на одномоторном самолете из аэропорта в районе Пак-лок. В полете воздушное судно вдруг накренилось вниз, зацепило линии электропередачи, деревья и после этого упало недалеко от автотрассы.

Мужчин выбросило из самолета на дорогу.

По информации спасателей Kusoldharm Phuket Foundation, российский пилот получил ссадины и рассечения на лице. Тайский инструктор сломал лодыжку. Обоих пострадавших доставили в больницу.