Россияне возвращают Купянск: DS заявил об укреплении плацдарма ВС РФ у Оскола

Deep State: ВС РФ расширили плацдарм на левобережье Оскола к северу от Купянска

Осинтеры украинского проекта Deep State (DS) заявили, что армия России расширила плацдарм на левом берегу реки Оскол к северу от Купянска Харьковской области. Сектор российского контроля и «серая зона» расширились более чем на километр, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

25 ноября Deep State заявлял, что российские силы форсировали реку Оскол, которая делит Купянск на две части. OSINT-аналитики (эксперты, ведущие разведку по открытым источникам) отмечали, что военнослужащие России провели «неожиданную» операцию — десантировались на лодках и смогли закрепиться на берегу Оскола.

«Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад», — говорится в сообщении украинского ресурса.

Ранее крупная группировка ВСУ оказалась в огневом мешке под Купянском.