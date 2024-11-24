Под Купянском крупная группировка ВСУ оказалась в огневом мешке

сегодня в 11:09

ВС РФ взяли в огневой мешок крупную группировку ВСУ под Купянском

Российские войска успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине, в ходе боевой задачи крупная группировка противника оказалась в огневом мешке под Купянском в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

О каком именно количестве бойцов ВСУ идет речь, не уточняется. Российские войска делают все, чтобы освободить от присутствия противника Купянск.

Эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик высказался, что освобождение Купянска существенно улучшит позиции ВС РФ. Российские военнослужащие смогут форсировать реку Оскол.

Ранее сообщалось, что военные России перебили украинский десант под Купянском. Бойцы ВСУ пытались сдержать контрнаступление, но потерпели поражение.