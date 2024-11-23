Российские подразделения ликвидировали украинский десант, который предпринял попытку сдержать контрнаступление ВС РФ на населенный пункт Кругляковка под Купянском, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, после боев в лесополосе осталось множество тел украинских военнослужащих. Затем российские бойцы показали западное оружие, которое использовал противник.

ВС РФ продолжают активное продвижение в Харьковской области. Украинские военные попытались сдержать российских военных и взять их в окружение, но в итоге были уничтожены.

Затем российских бойцов атаковали 20 десантников ВСУ, которым также не удалось сдержать российское контрнаступление. Всего бойцы ВС РФ ликвидировали около 50 человек живой силы, танк и несколько боевых бронемашин противника. При этом несколько боевиков сбежали, бросив раненых товарищей.

Все передвижения украинских сил фиксировали российские дроны-разведчики и передавали данный бойцам.

У уничтоженных солдат ВСУ было обнаружено снаряжение, которое использовалось в странах НАТО: чешские гранатометы RPG-75M, американский пулемет M240, противотанковые мины и бельгийский пулемет FN MAG GPMG. Все это вооружение стало трофеем для наших бойцов.