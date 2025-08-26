Россияне потеряли 1,3 млн рублей при попытке купить Toyota Aygo X у мошенников

Семья из России потеряла более миллиона рублей, пытаясь купить Toyota Aygo X через неофициальные каналы поставок. Собеседница Постньюс сообщила, что ее отец нашел предложение о продаже машины в интернете и вступил в контакт с представителем компании, но позднее выяснилось, что это был обман.

После подписания контракта и перечисления 1,3 миллиона рублей связь с продавцом прервалась, а сайт организации исчез. Журналистское расследование показало фиктивный характер как самой фирмы, так и ее сотрудника.

За мошеннической схемой стояла целая сеть поддельных торговых площадок. В процессе оформления сделки фигурировали разные идентификационные номера налогоплательщика, включая ООО «Смоленское Кольцо» — компанию, которая фактически занимается рекламной деятельностью и не имеет отношения к автомобильному бизнесу.

Россиянам рекомендовали перед покупкой транспорта проверять фирмы через юристов. Самостоятельно провести многоступенчатую проверку будет крайне сложно, но на данный момент только так можно выяснить, не является ли компания мошеннической.