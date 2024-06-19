Россиянам назвали способ спасения при отбойном течении, убившем девушку в Сочи

Председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев рассказал, что сопротивляться отбойному морскому течению, от которого на днях в Сочи погибла 20-летняя девушка, не сможет даже опытный пловец. В таких ситуациях необходимо сохранять спокойствие и ловить момент, когда течение начнет подходить к берегу, сообщает Общественное Телевидение России .

«Необходимо постараться соблюдать спокойствие и найти как раз тот момент течения, когда оно прибывает к берегу, и войти в него, потому что отбойное течение уносит в море, но также есть моменты течения, которые приносят эту воду (к берегу — ред.)», — сказал Дударев.

При ослаблении волн нужно стараться сместиться в левую или правую сторону, после чего поплыть к побережью с легкими передышками. Тонущему необходимо звать на помощь, если на берегу есть люди, если побережье безлюдно — лучше не тратить силы.

Дударев также посоветовал россиянам не заходить в воду на пляжах, где вывешены красные флаги. Такие знаки установлены спасателями и говорят, что на этом участке водоема человека может ждать опасность.

На днях в Сочи мощная волна смыла 20-летнюю девушку в море, когда она решила пройтись по береговой линии пляжа вместе с возлюбленным. Парню удалось встать на ноги и выбраться из воды, однако его спутницу стало уносить в акваторию. Спасатели искали ее тело больше суток.