Россия передала Южной Корее насильника, находящегося в международном розыске

Российские правоохранительные органы передали южнокорейским коллегам гражданина третьего государства, который находился в международном розыске по делу об изнасиловании, сообщает «МВД Медиа».

Согласно данным корейского следствия, в октябре 2022 года в гостинице города Тэджона двое пьяных мужчин изнасиловали женщину. Один из злоумышленников покинул страну и в 2023 году был объявлен в международный розыск.

Полицейские установили местонахождение обвиняемого на территории РФ. Мужчина был задержан на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону в апреле 2024 года.

Генеральная прокуратура РФ дала согласие на запрос министерства юстиции Республики Корея о выдаче разыскиваемого лица.

«Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ДНР суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Латвии Волмарса Улдиса за участие в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ.