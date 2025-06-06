Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках бренда «Папа может»
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Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в сосисках от бренда «Папа может» Останкинского мясокомбината, сообщает «Царьград» со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».
Контрольные пробы были взяты в магазине торговой сети «Светофор» в Тверской области. Бактерии сальмонеллы обнаружили в сосисках «Молочные».
Зараженная продукция поступала из города Гагарин в Смоленской области. Именно там расположены основные производственные и перерабатывающие мощности компании.
Ранее опасное лекарство клозантел, предназначенное для лечения скота, обнаружили в сыре главного российского производителя «Сыр Стародубский». Употребление препарата в больших дозах может привести к потере зрения.