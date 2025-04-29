Роспотребнадзор назвал, сколько россиян покусали клещи с начала сезона

Роспотребнадзор: клещи покусали почти 30 тыс россиян с начала сезона

С начала сезона в медклиники из-за укусов клещей уже обратились более 29,8 тыс. россиян. Фиксируется тенденция к росту количества укушенных в связи с весенним эпидемическим периодом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале .

Больше всего обращений в медицинские организации из-за укусов клещей было в Свердловской, Московской, Кемеровской, Челябинской областях.

При этом свыше 1,9 млн граждан РФ сделали прививку от клещевого энцефалита в текущем году.

От клещей обработано уже более 53,7 тыс. га земли. Также специалисты проведут акарицидные обработки еще на 40,6 тыс. га, так как приближается сезон открытия детских летних оздоровительных учреждений. Из этих территорий 2,1 тыс. га уже обработано.

Ранее россиянам рассказали, какими должны быть эффективные средства от клещей. Для этого нужны специальные акарицидные препараты, так как обычные репелленты не работают.