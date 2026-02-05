Росгвардейцы задержали женщину за угрозу убийством в Воскресенске

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Калинина в Воскресенске. В кол-центр поступило сообщение о криках на лестничной площадке.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что конфликт возник из-за шумного застолья в квартире подозреваемой. На просьбу 42-летней соседки соблюдать тишину ночью девушка отреагировала агрессивно, взяла нож и стала угрожать физической расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину. Установлено, что ранее она уже была судима за грабеж и кражи.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.